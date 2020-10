Franja Roja Todo el día

El exarquero Justo Villar, director Deportivo de la Selección Paraguaya de Fútbol, sostuvo que le consta el arduo trabajo que desempeñan los jugadores de la Selección en su ruta al Mundial Qatar 2022. Explicó que muchas veces las personas opinan desde afuera y que lo propicio sería que todos apoyen a la Albirroja para crear un ambiente de confianza para lograr su clasificación.

«Necesitamos de todos para que encontremos un buen ambiente para que ellos se puedan desarrollar de buena manera. Crear un ambiente positivo para el entorno de la selección es la única manera de ir al mundial todos juntos», señaló

«Los que estamos afuera no habituamos a mirar tan objetivamente lo que pasa, a veces no se valora el esfuerzo que se esta haciendo y no se ven las mejoras. Yo sé el esfuerzo que hacen los jugadores, sé perfectamente lo que hicimos nosotros y lo que pasamos, sé lo que hacen para clasificar a un mundial», expresó.

En la ocasión, el exarquero de la Selección Paraguaya recordó los momentos de auge de la Albirroja. Además, sostuvo que el arquero con más preponderancia que tuvo el equipo fue José Luis Chilavert.