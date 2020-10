Zona Franca Todo el día

Este viernes se viralizó un vídeo donde se observa a un hombre que se bajó de su vehículo y detuvo a un sujeto que asaltó a dos mujeres luego de haber descendido de un ómnibus. El hecho ocurrió sobre la Ruta Mariscal Estigarribia, en Fernando de la Mora y fue captado por cámaras de circuito cerrado.

El héroe comentó que dos delincuentes robaron su cartera a una embarazada y a otra mujer la despojaron de su celular. Al percatarse de lo ocurrido comenzó a perseguir a bordo de su camión a uno de ellos, hasta que lo alcanzó y empezó a forcejear con el hombre. Agregó que uno de los delincuentes fue embestido por un vehículo al correr.

A la vez, el conductor aseguró que esta no sería la primera vez que acontece un suceso como este ya que meses anteriores habría ocurrido un hecho bastante similar donde actuó del mismo modo. «Esta es la primera vez que se hace viral nada más», expresó.

«Nosotros estábamos en el semáforo y vimos un forcejeo entre una chica por su teléfono y otra por su cartera, el asaltante salió a la calle y un vehículo le chocó y el segundo es a quien le perseguimos», señaló.

«Yo tuve que forcejear con él porque quiso escaparse otra vez. Él quería que le suelte no más, nosotros le dijimos que se quede y no se quedaba. Cada vez peor es la situación, no necesitas ver mucho para saber, uno se va al Mercado de Abasto y ve. Esta fea la situación», sostuvo.