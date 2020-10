Franja Roja Todo el día

El senador Salyn Buzarquis destacó que el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Paraguaya es un mensaje positivo a favor de la democracia, la libertad de expresión y en contra de la censura que impuso la Cámara de Diputados contra Celeste Amarilla. Refirió que este precedente da pie de cerrar programas y medios de comunicación el día de mañana.

«Que los obispos del Paraguay se pronuncien no es un dato menor, no es una cuestión fortuita y no se da de manera reiterada. Es decir, están dando un mensaje claro, firme y fuerte a favor de la democracia y en contra de la censura, en contra de querer coartar las libertades fundamentales», refirió.