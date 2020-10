El artista pop, Joel Casco, presenta “Lo que esperan de mí”, single que se desprende de su primer material discográfico, “Contra la Corriente”. “La idea principal de la canción es ser fiel a uno mismo, y no dejarse influenciar por la opinión de otros”, comenta Joel acerca del corte promocional.

A través de la canción, el cantante insta a una generación a “seguir esa voz interior y hacer lo que nos hace feliz en la vida, no lo que los demás esperan que seamos”.

Proveniente de una familia de deportistas, Joel Casco se recibió de la carrera de Arquitectura, además escribe sus propias canciones y recurre al baile como disciplina artística para mantenerse enfocado.

“No es por una cuestión de ser la contra, sino de aceptar que pienso diferente, que siento diferente, y que quiero ser feliz, de ahí parte la inspiración de la letra”, confiesa.

No obstante, el cantautor añade que “Lo que esperan de mí” puede aplicarse para cualquier circunstancia de la vida ya que la letra busca ser un mensaje inspirador para aquellos que no se sienten pertenecientes a un lugar o a un ideal de vida impuesto por el statu quo.

“Hombres que son padres de familia, mujeres que son policías, dentro de una sociedad que determina que la nena debe vestir de rosado y el nene de celeste. Me gusta pensar que formo parte de una minoría, porque siempre me sentí parte”.

En cuanto a la fusión de ritmos, Casco asegura que fue producto de una charla con su productor musical a medida que iban componiendo la canción:

“Lo bueno del Pop es que me permite a mí fusionar otros estilos de cierta manera y, otra vez, englobando la idea de que no es lo que esperan de mí. Yo creo que fusionar la polca con el estilo que hago es un ingrediente que la gente no esperaría escuchar en mi álbum”.

“Lo que esperan de mí” contará con videoclip en las próximas semanas, actualmente se encuentra en fase de preproducción, con el propósito de que sobresalga, siempre en palabras del autor, el mensaje.

“Para este tema en particular me gustaría que sea más minimalista”, especifica dejando de lado el despliegue de show al estilo Joel Casco.

El álbum, compuesto por 11 canciones escritas por el cantante, tiene como objetivo transmitir un mensaje de optimismo y superación, basado en las experiencias de Casco y su constancia para luchar por sus sueños.

Entre la lista se encuentra el single El Día Ideal , el cual fue incluido en el material además de dos canciones cantadas totalmente en inglés: Feel Alive y Children Of The Night.

Juanjo Corbalán y Abrahan Lirikash forman parte de las colaboraciones de este álbum, mientras que la producción musical estuvo a cargo de Joel Casco y Sonider.

Además de incursionar en las costumbres locales, el artista toma influencias de la electrónica y el rock.

“Contra la Corriente” se encuentra en todas las plataformas digitales como Spotify, Deezer, Apple Music y Youtube.