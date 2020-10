Made In Paraguay Todo el día

El fiscal que investiga la muerte de Nicolás Fernández, el joven que falleció tras ser atropellado por un vehículo en enero, habría afirmado que "conducir bajo los efectos del alcohol ya no es delito". Al respecto, el abogado Raúl Breuer, sostuvo que si esas expresiones se observan en la resolución de la Corte sobre la causa sería un “reverendo disparate”.

«La figura penal de la exposición al peligro de tránsito terrestre el inciso primero dice que el que condujera un vehículo intoxicado, no dice si hay una muerte, en este caso resultó una muerte entonces uno se tiene que remitir al articulo que habla de muerte que es el homicidio: directo, simple o culposo, no podes remitirte a un articulo en donde no esta previsto una muerte», mencionó.

«Solo hay dos tipos de homicidio: culposo o doloso. Acá no sé con criterio caracterizan eso. Cuando uno consume alcohol y conduce un vehículo, luego viene un accidente y posterior la muerte de una tercera persona. El acto criminal allí es el consumo del alcohol, no el accidente y eso pasa a ser dolo eventual», señaló.

«Ahora ‘los perros’ consumen marihuana y después conducen, la joda total ya es. Se debe de hacer una prueba de orina también a cada persona además del alcotest», expresó.

Abogado de familia de joven atropellado cuestiona pericias utilizadas por la Fiscalía

Por otro lado, el abogado Ricardo Preda, representante legal de la familia de Nico cuestionó la pericia de la Fiscalía donde determina que supuestamente el conductor del rodado, Matías Gulino Lird viajaba a la velocidad permitida en esos momentos.

Mencionó que en este suceso se pudo corroborar la velocidad en la que viajaba el conductor del vehículo mediante al circuito cerrado. Preda afirmó que se constató que el automóvil habría alcanzado 109 km/h, antes del accidente.

El trágico suceso ocurrió el 17 de enero sobre la avenida Perú casi Intendentes Militares, en el barrio Las Mercedes (Asunción).