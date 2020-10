Resumen 60 Todo el día

El abogado José Casañas Levi manifestó que la ley orgánica del Ministerio Público establece que los fiscales pueden informar objetivamente sobre los casos. Dijo que los mismos son representantes de la sociedad por lo que deben brindar información, cuidando los datos sensibles respecto a los menores de edad.

La producción de radio Ñandutí intentó comunicarse con la fiscala Claudia Morys sobre el caso del intendente de Natalicio Talavera, Gustavo Giménez, imputado por supuesto abuso sexual en niños y proxenetismo, sin embargo la misma se negó alegando que existe una resolución judicial que prohíbe hablar de estos temas.

Al respecto, el abogado Casañas Levi manifestó que “es una obligación también del Ministerio Público en la ley de informar objetivamente sobre los casos”.

“Lastimosamente es una práctica que no se implementó institucionalmente. A veces sí (se informa), a veces no; algunos fiscales hablan, otros no hablan; algunos hablan de más otros, hablan de menos. Es bastante desordenado ese tema. Pero los fiscales son representantes de la sociedad y por lo tanto ellos tienen un mandato y por supuesto tienen que cuidar la información sensible respecto de menores, pero eso no quiere decir que no puedan informar objetivamente sobre los casos, el estado del proceso y demás cosas”, explicó.