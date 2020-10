El Salón de los Pasos Perdidos Todo el día

Todo el día Héctor Luís Rubín,Ricardo Giménez, José Antonio Morales y Sofía Alonzo

Héctor Luís Rubín,Ricardo Giménez, José Antonio Morales y Sofía Alonzo Facebook

Facebook Twitter

La consultora internacional, Ella Duarte manifestó que la designación del ministro de hacienda a la vicepresidencia del Banco Interamericano de Desarrollo es un reconocimiento tácito al buen manejo de la macroeconómica del país. En el contexto de los vecinos países el manejo en Paraguay es “prudente” con relación al gasto y al endeudamiento.

“Es un reconocimiento tácito, no solamente a Benigno López, sino a toda una trayectoria de casi 20 años del país de tener un manejo disciplinado del gasto fiscal”, dijo a radio Ñandutí.

Por otro lado, explicó que cuando se tiene un buen manejo del gasto fiscal, un equilibrio macroeconómico, no estar generando una inflación y trasladando a la población en forma de impuesto en forma de inflación, no quiere decir que todo está bien manejado en cuento a lo económico. “Lo que está ocurriendo es que el Gobierno no gasta más aquello de lo que puede gastar y no está trasladando un excesivo gasto en forma de costo inflacionario a la población”, indicó.

La pandemia del COVID llevó al país a hacer préstamos que generan déficit fiscal, pero no al nivel de otros países. Ese déficit se puede contrarrestar trabajando y produciendo, manifestó Duarte.

“La política del Estado tiene que ir a ver en cada lugar y en cada sitio del país qué es lo que hace falta para que la gente trabaje y produzca”, señaló. Asimismo dijo que el gran desafío es crear las condiciones favorables para que el esfuerzo y el trabajo recompensen y la gente vea que ese es el camino para el progreso.