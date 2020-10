Zona Franca Todo el día

Todo el día Palo Rubín y Diego Martínez

Palo Rubín y Diego Martínez Facebook

Facebook Twitter

El intendente de Asunción, Óscar Rodríguez manifestó que la imputación por la supuesta producción de documentos no auténticos todavía está por resolverse porque planteó la nulidad absoluta de la misma. Reiteró que la acusación fiscal es “selectiva y descabellada”.

“¿Cómo se puede imputar a personas en calidad de coautor siendo que no existe autor? A los autores del presunto delito, producción de documentos no auténticos, que la propia Municipalidad le había denunciado hace dos años y medio atrás, resulta ser que fueron sobreseídos provisionalmente hace casi un año. Me parece tan absurdo y ridículo”, manifestó Rodríguez.

“Ahora mismo está a punto de resolverse. Nosotros habíamos solicitado el periodo de prueba para llevar todas las documentaciones que tenemos porque en su momento la fiscala, a quien ya hemos recusado, ella no ha comunicado al Juzgado de nuestra posible investigación, no nos ha llamado a ninguna declaración, así como no ha llamado a la denunciante para que se ratifique”, dijo.

Este lunes, Juez Hilda Benítez suspendió audiencia para la imposición de medidas alternativas a la prisión para el actual intendente, Oscar Rodríguez, el ex jefe comunal Mario Ferreiro y otras doce personas imputadas. El actual jefe comunal y 11 concejales participaron con el abogado Benito Torres por medios telemáticos. Ferreiro no concurrió a la cita y la jueza lo volvió a citar para que concurra a los efectos de considerar medidas alternativas a la prisión. El abogado de Rodríguez pidió la nulidad del acta de imputación y la apelación en subsidio. Esto hizo que se suspenda la diligencia, según informó el cornista de radio Ñandutí, Roberto Augsten.