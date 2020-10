El Salón de los Pasos Perdidos Todo el día

Todo el día Héctor Luís Rubín,Ricardo Giménez, José Antonio Morales y Sofía Alonzo

Héctor Luís Rubín,Ricardo Giménez, José Antonio Morales y Sofía Alonzo Facebook

Facebook Twitter

El ministro de Hacienda, Benigno López afirmó que esta semana presentará su renuncia al cargo de ministro, “probablemente” para el viernes. Dijo que le hubiera gustado terminar el mandato, pero conversó con el presidente Mario Abdo y que decidieron no dejar pasar la oportunidad que representa la invitación de BID a la vicepresidencia. Por otro lado, sostuvo que seguirá apoyando a su hermano desde cualquier cargo.

«La idea siempre fue acompañar hasta el final al Ministerio de Hacienda, pero luego llegó esta invitación, lo analizamos con el presidente y vimos que no podemos dejar pasar esto. En estos días ya presentaré mi renuncia porque un Ministerio no puede funcionar con un titular que tiene la duda si se va o no”, dijo el ministro a radio Ñandutí durante su visita al programa “El Salón de los Pasos Perdidos”.

Posterior a la presentación, aguardará el análisis del presidente Mario Abdo Benítez quien deberá dar la última palabra.

Relacionada: Benigno López dejaría Hacienda para asumir la vicepresidencia del BID

Las críticas son “irresponsables”

Admitió que “la dificultad en la Cartera siempre existe, el Ministerio de Hacienda es una institución bastante compleja porque tiene la responsabilidad de designar los recursos».

Por otro lado, respondió a las críticas a su gestión afirmando que no presta mucha atención a los cuestionamientos debido a que estos no son “responsables”.

Sostuvo que la política aplicada ante la pandemia del coronavirus “es mirada con cierto optimismo en la región, pero acá se ve como que estuvo mal yo pregunto cómo íbamos a salir de la pandemia sino hacíamos ese préstamo y ese préstamo no es idea de Benigno nomás, se aprobó en el congreso casi unánimemente”.

López remarcó la importancia la línea de crédito aprobado por el Congreso para enfrentar la pandemia. “Si nosotros esperamos pensamos que vamos a tener una recuperación pos-pandemia sin ningún sacrificio adicional, entonces no somos conscientes de lo que nos espera”, indicó.

“La apertura gradual de la economía hizo que el Ministerio de Salud pude responder en la medida los casos se fueron aumentando los números económicos. Cuando el Banco Central sacó su primer proyección allá por junio, que íbamos a caer cerca de 3.5%, hoy está revisado todo a la baja pero pareciera que va a ser menor”, señaló López.

En cuanto a los reclamos de docentes que piden un aumento salarial, el ministro de Hacienda manifestó que «tenemos un problema con ellos porque exigen el aumento salarial y tuvimos dos años malos y parece que ellos no entienden eso. Creo que otro de los cuestionamientos es cuando Hacienda dice ‘no'»

“Es mucho más fácil para todos los que no están en Hacienda decir: ‘yo no tengo problema con un aumento, anda habla con el ministro de Hacienda’. Y es así que pasamos una serie de reclamos y griterío de todos los sindicatos en las puertas y en las ventanas del Ministerio de Hacienda, como si fuese que eso sería una fuerza creadora de recursos financieros cuando no hay. Tenemos dos años difíciles que pareciera que nadie cree que es así”, manifestó.

“El Ministerio de Hacienda respondió las crisis, presentó los planes y los planes están funcionando”, aseveró y añadió que todos los programas prometidos se cumplieron. Además, dijo que se está trabajando en la reforma estatal “se está haciendo, el problema es que la gente quiere la reforma mágica en el día”.

Lea también: Benigno se quiebra al hablar de Abdo y su salida de Hacienda: «Siempre voy a estar, no necesito un cargo»