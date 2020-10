El senador Sixto Pereira manifestó que es una “gran indignación” lo que sucedió con el Indert. Dijo que no es un caso nuevo y que por un caso de corrupción no se debe “eliminar” una institución importante para el país. Mencionó que desde la época de la dictadura la entrega de tierra de forma “fraudulenta” a personas o empresas que no forman parte de la reforma agraria fue una constante.