El abogado Roberto Zapattini, representante legal de Cristian Turrini, exdirector de la TV Pública, negó que su cliente estuviera involucrado con los cargamentos de cocaína incautados este lunes. Aseguró que las bolsas decomisadas no pertenecen a la empresa de Turrini y afirmó que el mismo es el primer interesado en que se aclare la situación.

«Es lamentable el hecho porque devuelta posiciona al país como una ruta de tráfico, lo que refiere a mi cliente, él niega categóricamente todos los hechos, le mostré todas las imágenes que corren en los medios de prensa y me manifestó que las bolsas que aparecen en las imágenes no son las que salen de su depósito. No son sus mercaderías, eso es lo que él me manifiesta a mí», aseveró.

«Acá aún hay mucha tela por cortar. Creo que todos tenemos conocimiento de que cuando hay temas de narcotráfico la violencia se instala, es el primer interesado en aclarar la situación por su honor y el de su familia», aseguró.

Mencionó que «evidentemente hay que ver en el transcurso de la investigación como avanza la causa. Él aún no esta imputado, pero hoy debía de declarar sin embargo la Fiscalía habría pedido prorroga ya que aún no culminaron las diligencias».

La agente fiscal Elva Cáceres de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico intervino en la verificación de un cargamento de carbón vegetal en el Puerto Terport de Villeta, el cual se encontraba distribuido en 6 contenedores, en cuyo interior se detectó oculto, dentro de las bolsas, varias porciones de cocaína con destino, escalas de por medio, a Israel.

El operativo que estaba bajo seguimiento por parte de la Unidad Especializada, sobre una supuesta exportación de carbón vegetal aún se encuentra en trámite, y hasta el momento se revisó en contenido un solo contenedor, los investigadores sospechan que los otros 5 contenedores tendrían una carga similar, vinculada a una estructura dedicada al tráfico de drogas.

Tras las verificaciones iniciales e identificar a uno de los responsables de los contenedores, se procedieron a realizar operativos de allanamiento en el Departamento Central, siendo detenido en uno de ellos el señor Cristian César Turrini Ayala, ex directivo de la TV Pública.