El diputado Basilio Núñez, manifestó que Honor Colorado aún no tienen una posición definida con respecto al juramento de Augusto Wagner, quien podría reemplazar a Celeste Amarilla. Señaló que tanto a su criterio y la del presidente de la Cámara Baja Pedro Alliana, esto no conviene políticamente, pero que probablemente desde la bancada no se opondrán a tomarle el juramento.

«Si vamos a ir por los antecedentes él no puede ser diputado y concejal a la vez, hay varios precedentes», expresó. Asimismo recordó que Wagner al principio no quiso asumir la banca de Celeste Amarilla, quien está suspendida por 60 días sin goce de sueldo, para no «violar la Constitución Nacional», pero que llamativamente 5 días después decidió hacerlo por proposición de su partido y por respeto a la mencionada diputada.

A su vez agregó que el juramento de Wagner no modifica en nada la estructura de las mayorías en la Cámara Baja y que a la bancada de Honor Colorado no les va a perjudicar y tampoco les «quita el sueño».