Este miércoles la jueza Lici Sánchez resolvió el sobreseimiento definitivo para la exsenadora María Eugenia Bajac, quien fue imputada en marzo por violar la cuarentena sanitaria y posteriormente se decidió su pérdida de investidura. Al respecto, la exlegisladora mencionó que a su criterio la decisión de expulsarla de la Cámara Alta fue un juicio “injusto, arbitrario y muy doloroso”.

«Yo me fui totalmente sana, con ningún síntoma y eso puede constatar la gente porque yo no contagié a nadie, están las argumentaciones y los resultados de la Fiscalía porque hoy me exoneraron de culpa y pena. Salí libre, yo no contagié a ninguna persona», señaló.

La misma deberá donar una cantidad de dinero a “Todos por Bianca”, la campaña a beneficio de la pequeña que sufre de Atrofia Muscular Espinal (AME) para comprar el medicamento Zolgensma.

Hoy, el diputado Édgar Ortíz presentó un proyecto de declaración que exhorta a la Cámara de Senadores a revocar la decisión de pérdida de investidura de

Dionisio Amarilla y María Eugenia Bajac.

«Fue un golpe muy duro realmente, pero aquí estamos en un proceso y todas estas adversidades son para que uno madure porque eso es lo más importante.Yo tuve que hacer mi descargo solita, hablé desde mi corazón y con la verdad. Errores todos cometemos, pero no sé qué error pude cometer dentro de este proceso», manifestó.

«A mi me sorprendió que me hayan hecho a mí la prueba del Coronavirus siendo que mi marido era el que presentaba síntomas de dengue. Creo en la justicia y creo que se van a pronunciar muy pronto. Todos los ministros conocen la verdad y van a actuar pronto», indicó.

«Eso es lo que me pregunto, ¿qué le hizo Maria Eugenia Bajac a Blas Llano? y la verdad que no sé qué le hice. De corazón te digo que esta superado eso, me dolió mucho pero lo aprecio y va a seguir siendo mi amigo», acotó.

Al ser consultada sobre su situación con el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), afirmó que seguirá políticamente ya que sus afectos e ideales «están en el Partido. Me voy a mantener».

Bajac perdió su investidura por 40 votos a favor este martes. Solo cuatro senadores votaron por el rechazo y uno se abstuvo. La legisladora dio positivo al COVID-19 y fue imputada por violar la cuarentena sanitaria. Fue cuestionada por el pedido de viáticos para el viaje a Guatemala que finalmente no se realizó y por uso indebido de influencias durante su viaje a Perú.