El senador Sixto Pereira habló sobre las acusaciones que se emitieron en su contra tras la difusión de audios que se viralizaron este martes donde le adjudican que habría tratado de apropiarse de una empresa con un titulo falso. El legislador sostuvo que con la abogada trataban de establecer un encuentro entre la representación de la empresa Arroyo Pozuelo y el doctor Héctor Parodi para buscar una solución.

«Las grabaciones que pasaron con la abogada cercana a la empresa lo que intentábamos era que haya encuentros entre las partes, en este caso representación de la empresa Pozuelo y el doctor Parodi quien también dice tener documentos en este caso sobre parte de esta tierra para buscar una salida. En todo caso, si no hay esto que el Indert haga esta mensura de la totalidad», afirmó.

Explicó que «la Comisión de Reforma Agraria recibimos pedidos de intermediación de las organizaciones campesinas, en este caso sintierras de ese departamento, pedían y decían que en las tierras pertenecientes a esta empresa Arroyo Pozuelo presumiblemente hay excedente de tierras, entonces ínterin a eso también nuestra función es escuchar a los compatriotas sin tierra y a partir de eso tomar reuniones con la gente de Pozuelo, en este caso vino el doctor Tuma como asesor jurídico».

«Este abogado Parodi aparentemente tiene tierras en la misma fracción de la empresa Arroyo Pozuelo, eso quiere decir que hay superposición, en ese sentido Parodi ofreció la venta al Indert para dar salida a los sintierras de la zona, cuando iba a tomar posesión para delimitar bien, creo que hizo una mensura judicial para la ubicación precisa, entonces esta empresa a través de Tuma impidió esa realización, cerró el portón y maltrató a jueza, de todo hizo», señaló.

Mencionó que para tratar de darle salida a la causa plantearon como parlamento institucionalmente al Indert que se practique una mensura judicial sobre la totalidad de la tierra en la empresa Arroyo Pozuelo.

«Nos encontramos con una asombrosa realidad esta empresa Arroyo y Pozuelo no tiene en su origen ningún pedazo de tierra con finca y padrón en el distrito de Nueva Esperanza, hay cerca de 20 fincas y padrones que no corresponden a este distrito, trajeron de Hernandarias, de Salto Guairá y Francisco Caballero Álvarez, o sea el origen no es tanto como pregona el abogado e inclusive es un boca mala y no le voy a responder a él, vamos a actuar objetivamente como corresponde en nuestro rol parlamentario», aseveró el legislador.

Este miércoles el doctor Óscar Tuma presenta al Senado una denuncia contra el legislador Sixto Pereira por tráfico de influencias y por otros hechos punibles.

«Acá nos invitó Sixto Pereira para apretarnos, con él estaban sus dos secuaces. Nos dijeron que debíamos de hablar para arreglar sobre tierras y lo que recibieron de mi parte fueron improperios, les recordé quienes eran», indicó.