Franja Roja Todo el día

Todo el día Humberto Rubin

Humberto Rubin Facebook

Facebook Twitter

Bruno Marabel, principal acusado por el quíntuple asesinato, declaró que mató a su suegro, Julio Rojas, quien lo atacó a matar y quien había asesinado a todos los demás miembros de su familia. "Yo no maté a mi familia, yo no maté a las criaturas, no maté a mi señora ni a mi suegra. A la única persona que maté fue al señor Julio Rojas porque me sacó a mi familia", afirmó en Tribunales.

Marabel declaró que se defendió de Rojas, quien también intentó matarlo. «Me quería matar a mí, me jugó a matar. Tengo la marca del cuchillo que me clavó y ahí le pegué cuando me quería clavar y con su mismo cuchillo le clavé», afirmó.

«Voy a decir enfrente de ustedes, fue al señor Julio Rojas, por el simple hecho de que me arrebató a mi familia. Por la porquería de drogas que consumía, por el juego de azar, por querer vender esa casa. Si yo le denunciaba a él, una semana iba a estar en Tacumbú e iba a volver a salir, porque el señor tenía contactos, toda la familia tiene contactos y no iba a aguantar eso», sostuvo.

El conocido caso registrado en una vivienda del centro de Asunción, hoy conocida como la «casa del horror» ocurrió en octubre del 2018. Las víctimas fueron la esposa de Marabel, Dalma Rojas, así como la madre de ésta última, Elva Rodas y su pareja, Julio Rojas. Además, dos niños de 4 y 5 años.