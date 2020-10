El senador Martín Arévalo calificó de “maleducado” y “malagradecido” al intendente de Asunción, Óscar Rodríguez por publicar en sus redes que no se meta con su familia. Sostuvo que el mismo no se metió con la familia del jefe comunal y que es “traída de los pelos” pensar eso. Lo que él había manifestado a radio Ñandutí fue lo que afirmó el ministro Daniel Centurión, puntualizó y recordó que lo que él había dicho fue que Rodríguez no es un político de fiar.