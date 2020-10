Franja Roja Todo el día

Tras la reapertura del Puente de la Amistad, el comercio de Ciudad del Este se reactivó. Omar Airaldi, de la Cámara de Comercio de Alto Paraná dijo que todos los comerciantes están trabajando muy bien acatando las normas sanitarias pero que la reactivación será mejor cuando la apertura sea las 24 horas.

«Esto es un proceso que va a ir creciendo, esto es como un cuello de botella, mientras no tengamos el tiempo de apertura de 24 horas va a ser dificultoso. Ahora solo están viniendo los de la cercanía, por ese tiempo y no vienen aún los de más lejos».

El Régimen de Tránsito Libre por el Puente de la Amistad establece que las personas residentes en ciudades de frontera podrán ingresar por un periodo no máximo de 24 horas y moverse dentro de un perímetro de 30 km de la frontera. No se habilita aún el paso peatonal, siendo exclusivamente vehicular de 5.00 a 14.00 horas.

Situación de comercios: «No todos están con todos sus trabajadores de vuelta, depende del rubro, no todos están en alta tecnología que es lo que más se consume. Son 9000 negocios no han pagado su patente en el año, eso no quiere decir que hayan cerrado de manera definitiva. Cada comerciante está ‘Entre el salto o no salto del charco ¿Y si me caigo?’, entonces, depende de cada uno», dijo.