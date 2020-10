Hora Pico Todo el día

La jueza Rosarito Montanía ordenó la prisión preventiva de Cristian Turrini, imputado en el caso de la histórica incautación de cocaína en Villeta. Deberá guardar reclusión en la Agrupación Especializada

«Yo no soy el dueño de la carga, yo soy un intermediario, yo consigo los compradores en el extranjero y los uno con los compradores en Paraguay. En mi vida vi un gramo de cocaína. Yo soy un corredor, lo que hace un corredor es conseguir los compradores. Además de carbón, conseguí cargas de chía, soja, entre otras cosas. Yo nunca iba a los centros de acopio, no tengo el por qué ir a revisar cada bolsa a ver si tiene carbón o no. Sí llevé algunas bolsas a mi casa para hacer asado. Hace un año y medio que me dedico a esto, a lo sumo» dijo a la prensa el imputado.