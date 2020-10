Mirando Lejos Todo el día

Beatriz Denis, hija del exvicepresidente de la República, Óscar Denis, lamentó que a más de 40 días del secuestro de su padre no cuentan con información sobre su paradero. Agregó que espera que las autoridades continúen trabajando para hallar a Denis.

«Lastimosamente tengo que decir que no hay ninguna noticia, se realizan los trabajos y nosotros nos turnamos para ver lo que se hace pero no hay nada. Estamos en comunicación diaria con la FTC y con todos los organismos encargados de buscar a mi papá. Estamos siguiendo el trabajo y buscando resultados por sobretodo. Vemos que se hacen las cosas pero siempre exigimos más «, señaló.

Denis recordó que tienen un espacio en la Radio Regional de Concepción, donde dan palabras de apoyo a su padre, así como también le relatan lo que está sucediendo en su familia.

«El programa de radio que tenemos es para que nos escuche, darle fuerza, que no se preocupe por nosotras y para recalcar que nunca se olvide de Dios. La agonía es de todos (…) Tenemos mucha fe de que papá estará pronto con nosotros nuevamente. Que esto no quede como un secuestro más, mañana no sabemos a qué familia le podrá tocar, hoy somos nosotros», afirmó.

Óscar Denis Sánchez fue secuestrado el 9 de septiembre. Su vehículo fue encontrado cerca de un establecimiento denominado Tranquerita. Fue vicepresidente durante el gobierno de Federico Franco.