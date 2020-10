El Salón de los Pasos Perdidos Todo el día

La directora del Jardín Botánico y Zoológico de Asunción, Maris Llorens Salió al paso de los cuestionamientos y aseguró que no se trata de un capricho que no se reabre el Jardín Botánico. Dijo que es la Municipalidad es la que dispuso el cierre por la cuestión sanitaria. Por otro lado, afirmó que los animales reciben diariamente la alimentación correspondiente, contrario a los ataques por redes que aseguran que están desnutridos. Mencionó que de su propio recurso está adquiriendo los alimentos desde marzo.

«La clausura del Jardín Botánico y Zoológico la hice porque así lo dispuso el intendente de Asunción por el tema de salud. La gente piensa que es un capricho mío», dijo.

Aclaró que no se trata de una cuestión personal, pero no puede decidir algo que no le compete a ella como directora, ya que la decisión depende de la Municipalidad de Asunción.

«Tengo la resolución de intendente, no tengo problema en mostrarla. Hoy vi en Facebook que los animales están a punto de morir todos. Los animales del Zoológico comen y son atendidos mejor que muchos humanos del mundo”, manifestó.

Mencionó que la misma está pagando por lo alimentos de los animales desde el mes de marzo, es decir desde que empezó la pandemia.