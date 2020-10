Asignatura Pendiente Todo el día

La doctora Mónica Iriarte , ginecóloga y mastóloga, habló sobre el cáncer de mama el cual es una enfermedad causada por la multiplicación anormal de células de la glándula mamaria, que forma un tumor maligno. Mencionó que con detección temprana, las posibilidades de tratamiento y curación son mayores.

Recomendó efectuarse cada año la mamografía, a partir de los 40 años. Mientras que las mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama deben iniciar sus mamografías antes, según prescripción médica.

En tanto que, la práctica del autoexamen de mama debe realizarse de forma mensual, mediante la observación y palpación de los senos y las axilas. Esta práctica debe iniciarse desde la adolescencia y durante toda la vida.

Luz Mariana Servin, comentó que a su criterio lo primordial es que todas las mujeres que a partir de los 40 años se realizan una mamografía a fin de detectar o descartar todo signo de riesgo de esta enfermedad.

«Uno se puede palpar pero al no alcanzar no puede saber realmente si lo siente o no, en cambio la mamografia sí o sí lo hará. Esta plaga es como un fantasma, puede aparecer en cualquier momento y uno debe de seguir una disciplina en relación a la dieta que debe de seguir. Hay que tener en cuenta que uno debe de dejar de lado cualquier otro tipo de presión que tiene y buscar el canal de sanación y convencerse de que es capaz de lograr», manifestó.

Por otro lado, la editora Vidalia Sánchez recordó cuando fue diagnosticada con esta enfermedad mencionó que emocionalmente se vio muy afectada, luego recibió fortaleza por parte de su familia. Agregó que se entregó a los médicos y a su fe en Dios para lograr vencer el cáncer.

«Yo cuando tuve mi diagnostico me encerré por tres días y solo lloraba, luego vi mal a mi familia y dije ‘voy a salir de esto’ y me iba a tiempo a los controles y me trataba. Yo me puse en manos de los médicos y hacía todo lo que ellos decían. La actitud mental para un tratamiento oncologico es fundamental y también la fe», afirmó.

Así también, Dolly Báez aseguró que lo difícil es lograr acceder a la quimioterapia en Paraguay ya que el sistema del INCAN se ve saturado al igual que el IPS. Mencionó que para cada mujer es totalmente diferente someterse al tratamiento. Además, realizó hincapié en que se deben de realizar los controles en tiempo y forma a fin de detectar prontamente si uno padece de esta enfermedad.

Reduce las probabilidades de contraer cáncer mamario con: