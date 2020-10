El exviceministro de Educación, doctor Francisco Giménez manifestó que no es la primera vez que se crea una universidad desde la aprobación en el 2013 la ley de educación superior y que en aquella oportunidad el CONES no se había pronunciado. En el caso del proyectos de ley que crean la Universidad Nacional de Presidente Hayes y la Universidad Nacional de Misiones, el CONES como órgano rector y teniendo las atribuciones legales debería tener un pronunciamiento porque “llama mucho la atención cuando el órgano rector no se pronuncia”.