El asesor político de la Presidencia, Mauricio Espínola señaló que la tara que le asignó el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, fue trabajar por la unidad de la ANR. Asimismo sostuvo que quiere que se piense que “yo tengo algún tipo de diferencia en la forma de pensar”.

Respecto al comentario del expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos durante un acto oficial en Yabebyry, Misiones, donde cuestionó la unidad que se pretende imponer a “balazos” en la ANR entre Añetete y Honor Colorado, Espínola dijo que “no quiero es ser el centro del conflicto y tampoco aumentar como una bola nieve algún tipo de conflicto cuando mi trabajo de mediar y tratar de solucionar los problemas”. Aseguró que el mismo se encuentra en medio de José Alberto Alderete y Nicanor Duarte Frutos.

“Vamos a trabajar en la concordia, (pero) no la que se quiere imponer a veces. Se tiene que trabajar por la unidad, pero la unidad no significa que todos tenemos que pensar de la misma manera. La unidad significa la capacidad de dialogar; y que nuestras diferencias no resolvamos a balazos, sino democrática y civilizadamente”, dijo Duarte Frutos durante su intervención en el acto.

“A mí me habla él (Nicanor Duarte Frutos) en una situación de que yo representando a un pedido del propio presidente de la República de salir a mediar con los correligionarios y tratar de buscar las mayores coincidencias dentro de las diferencias, por lo que yo manifesté que tuve después de eso una postura institucional de respeto a la investidura presidencial por lo que yo no quiero que se entienda de que yo tengo algún tipo de diferencia en la forma de pensar”, dijo Espínola.

“No quiero que se entienda que yo pueda llegar a tener algún tipo de conflicto. Yo simplemente fui sincero de que tuve una posición institución con respecto a la investidura presidencial y que yo me encontraba en el medio de una situación”, sostuvo.

Por otro lado, señaló que “la obligación y la responsabilidad de todo colorado es velar por la unidad y la reconciliación al interior del Partido. Por encima de las diferencias de las personas está la unidad del partido”.

“Hoy más que nunca necesitamos de esa unidad del partido porque tenemos partido de oposición como por ejemplo de la izquierda quienes son oportunistas quienes muchos de ellos se encuentran de una computadora e intentan instalar ideas, siendo que el Partido Colorado es un partido humanista”, expresó.