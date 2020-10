Franja Roja Todo el día

Este lunes el Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Directores de Instituciones Educativas presentará nota al MEC de rechazo al decreto 4220/20 sobre las "nuevas medidas en el marco del plan del levantamiento gradual del aislamiento preventivo en todo el territorio nacional".

El documento expresa la vuelta a clases desde el 2 de noviembre de alumnos del tercer curso de la educación media. Al mismo tiempo buscarán dialogar con el ministro de Educación, Eduardo Petta a fin de agotar la instancia administrativa.

«Los baños están sucios, no hay alcohol en gel, toallas desechables, no hay jabón de coco, no hay nada, nosotros no vamos a poder comprar de nuestro bolsillo. La mayoría de los profesores no se podrán ir porque son mayores. ¿Qué seguridad hay para estos jóvenes?, no hay», expresó el docente Miguel Marecos

El ministro de Salud, Julio Mazzoleni informó en conferencia de prensa que el Ministerio de Salud propuso al Ejecutivo la vuelta opcional de alumnos del tercer año de la media a clases presenciales, a partir de la primera semana de noviembre.