Este lunes, el jardín Botánico de Asunción reabrió sus puertas al público luego de 8 meses. La directora del lugar, Maris Llorens manifestó que es exclusiva para caminatas y ejercicios físicos y que está prohibido jugar fútbol u otra actividad que implique el hacinamiento. Mencionó que no hay que hacer agendamiento previo y pidió a la ciudadanía tener conciencia y cumplir con el protocolo sanitario para evitar el contagio con el COVID-19.

“El intendente fue claro, no hay ningún protocolo, no hay ninguna inscripción, lo importante es que cada persona respete los protocolos sanitarios”, dijo a radio Ñandutí Llorens. Hasta el momento no se restringe la cantidad de personas, indicó.

Asimismo, explicó que nadie puede ingresar sin el barbijo. Además, un personal se encarga de tomar la temperatura en la entrada y controlar el cumplimiento de las medidas. Dijo además que es responsabilidad de cada uno llevar los artículos de higienes como alcohol, para cumplir con lo establecido en el protocolo del Ministerio de Salud.

Dijo que espera que las personas cumplen las normas sanitarias. “Cuidemos esto que tenemos para no dilatar más este COVID”, indicó.

La directora del Jardín Botánico aclaró que el predio está habilitado exclusivamente para caminatas y ejercicios físicos. Por otro lado, mencionó que el zoológico y el museo aún permanecerán cerrados. Además, solo se encuentra habilitado el acceso peatonal.

Por otro lado, dijo que esta mañana decidieron el ingreso de motos y autos. Deben pagar la entrada y se estacionan en un lugar específico.