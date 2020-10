Este lunes familiares de Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Óscar Denis, secuestrados por el Ejército del Pueblo Paraguayo, brindaron una conferencia de prensa para pedir la liberación lde los mismos. Además pidieron a las autoridades que continúen trabajando para poder encontrarlos y a la ciudadanía su poyo, a fin de que "no sean olvidados".

Beatriz Denis, hija de Óscar Denis pidió a la ciudadanía acompañamiento, a fin de que los secuestrados no sean olvidados. Dijo a su vez que mientras que no se produzca la liberación de Edelio Morínigo, Félix Urbieta y su padre no se puede considerar que en el país haya libertad.