Este martes continuó el juicio para Bruno Marabel y Araceli Sosa, sindicados en el caso quíntuple asesinato. En la ocasión, el joven pidió perdón por haber matado a su suegro, Julio Rojas. La sentencia del caso se dará a conocer el próximo lunes 2 de noviembre a las 09:00 horas.

«Quisiera pedir perdón al Tribunal y a todas las personas que les hice daño, a mi tampoco nadie me va a devolver a mi familia, no voy a estar con ellos con un simple perdón. Yo no quise hacer lo que le hice a Julio Rojas pero si no hacia eso ahora no iba a estar hablando. Quiero pedir perdón a todos los que les hice daño, pero si yo no hacía eso no iba a estar vivo ahora», aseveró.

Marabel declaró que mató a su suegro, Julio Rojas, quien lo atacó a matar y aseguró que el hombre había asesinado a todos los demás miembros de su familia. «Yo no maté a mi familia, yo no maté a las criaturas, no maté a mi señora ni a mi suegra. A la única persona que maté fue al señor Julio Rojas porque me sacó a mi familia», afirmó en Tribunales.

Por su parte, la fiscala interviniente, Stella Marys Cano sostuvo que Marabel «está tratando de manipular nuevamente la decisión del Tribunal». Además, aseguró que le soprende la postura de la defensa de Sosa quien este martes planteó la absolución de culpa y pena de la misma alegando la «postura extorsiva» por parte de la Fiscalía.

Este lunes el Ministerio Público solicitó 30 años de cárcel y 10 años de medidas de seguridad, debido a lo que llaman la «peligrosidad» de Bruno Marabel, a quien acusan de un feminicidio y cuatro homicidios dolosos.