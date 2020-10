Zona Franca Todo el día

Todo el día Palo Rubín y Diego Martínez

Palo Rubín y Diego Martínez Facebook

Facebook Twitter

El asesor político de la Presidencia, Daniel Centurión, afirmó que a su criterio, es el actual viceministro de Administración Financiera, Óscar Llamosas, quien debe ocupar el cargo de Ministro de Hacienda, vacante tras la renuncia de Benigno López

«Se pueden enojar conmigo, pero para mi el que tiene que reemplazar a Benigno López es Óscar Llamosas, puede que me quede mañana sin trabajo pero es lo que siento. No es fácil reemplazar a Benigno, para mí, el que tiene aplomo para aguantar es Llamosas. Puedo estar totalmente equivocado, pero el que sea designado, será el más indicado para el cargo, no es fácil estamos en pandemia. Tiene que ser un gran profesional», refirió Centurión

Aclaró que de acuerdo a lo dialogado con el presidente Mario Abdo Benítez, al aceptar la renuncia de López, se designaría al nuevo ministro de la Cartera.

El ministro dijo que es una lástima que Benigno López deba abandonar el cargo y que desde el inicio de sus funciones supo sortear difíciles situaciones como conflictos internacionales, sequías y la pandemia del coronavirus pero que para el país significa un prestigio muy grande que un paraguayo ocupe la vicepresidencia del BID. «Es una pena que tenga que dejar el Ministerio, nunca tuvimos un ministro de Hacienda que sea moneda de oro», agregó.

Con respecto a otras variaciones en el Gabinete de Abdo, dijo que si bien no tiene mayores datos, él le propuso cambios y enrosques en varios ministerios. «Yo he recomendado al presidente varios cambios. No sé si dentro de esa mesa de colectar información, tome las decisiones, es el presidente quien decide», puntualizó.