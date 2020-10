El tiroteo ocurrió a las 16 de este lunes. En el videos que recorren las redes sociales se puede ver a un grupo de policías blancos, mientras que dos de ellos se acercan al afroamericano de 27 años, Walter Wallace. Sin que medie más que algunos gritos en los que pedían que suelte el cuchillo que supuestamente Wallace tenía en su poder, los policías lo fusilaron con 10 tiros en el medio de la calle.

El abogado Ben Crump publicó en las redes sociales el video junto con un mensaje sobre lo sucedido: «Los policías de Filadelfia le dispararon fatalmente a Walter Wallace Jr. hoy, disparando más de 10 veces contra él mientras se encontraba al menos a 3 metros de distancia. Supuestamente tenía un cuchillo, pero la policía NO hizo ningún intento de reducir la situación: ¡Fueron directamente a matar a Wallace frente a sus seres queridos!»

