La Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) resolvió la no liberación de horarios entre los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre, durante las festividades de Caacupé, con el objetivo de no aglomerar personas en el transporte público de pasajeros. Asimismo no se expedirán Permisos Especiales a las empresas no permisionarias con el mismo propósito.