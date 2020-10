Hora Pico Todo el día

Este miércoles se realizó la presentación del protocolo “Caacupé 2020-modo seguro de vivir”, las autoridades establecieron el programa del novenario, el protocolo sanitario y el sistema de seguridad previsto para la fiesta mariana.

Al respecto, el gobernador de Cordillera, Hugo Fleitas habló sobre el protocolo de acceso a la ciudad para los peregrinantes donde afirmó que apelan a la conciencia ciudadana para prevenir un número importante de feligreses para evitar el contagio masivo del coronavirus.

«Pedimos a la ciudadanía que en esa fecha no asista y que no haga la peregrinación habitual. Los números de los reportes del Ministerio de Salud no son nada alentadores. Nuestro sistema sanitario está al borde del colapso, nuestras camas están ocupadas por pacientes con COVID. Imagínense el contagio masivo que se puede dar», señaló.

Caminatas de peregrinos:

Cada peregrinante deberá contar con un kit de aseo individual que incluya: toalla de mano y alcohol al 70%. Además de la mascarilla que deberá de utilizar al momento de ingresar al Santuario, en el transporte público y otros lugares que pudiese visitar durante su estadía a la ciudad. Solo se exceptúa esta disposición durante las caminatas, pero manteniendo la distancia física de 2 metros entre peregrinos

Los horarios establecidos para la caminata se dividen en: el 28 de noviembre al 4 de diciembre de 06:00 a 09:00 y de 16:00 a 19:00. Del 5 al 8 de diciembre las actividades se limitan a las celebraciones eucarísticas, por lo que ya no podrán agendarse para las caminantes.

Quedan prohibidas las peregrinaciones de cualquier modalidad para las siguientes personas:

Niños menores de 12 años

Adultos mayores de 60 años

Embarazadas

Personas de cualquier edad que presenten signos y síntomas respiratorios

Personas de cualquier edad, consideradas vulnerables por poseer patologías de base

Misas:

Todas las personas que deseen participar de las celebraciones eucarísticas deberán de agendarse previamente, estos agendamientos serán independientes a las solicitadas para las peregrinaciones y visitas al pozo de la virgen.

Están prohibidas las personas consideradas vulnerables por su edad, condición física o de salud especificadas.

Las celebraciones eucarísticas serán organizadas por la Conferencia Episcopal Paraguaya en los horarios tradicionales de 07:00 horas y 19:00 horas. El 8 de diciembre solo dos celebraciones, en los horarios 06:00 y 19:00 horas

En la víspera del 8 de diciembre se realizará de manera virtual una vigilia de oración