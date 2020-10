Boletín Central Todo el día

El presidente de la Essap, Natalicio Chase manifestó que en la mañana de este jueves ya se estaría normalizando el servicio en Asunción y Gran Asunción, dependiendo del consumo. Mencionó que ahora inició el bombeo permanente. Pidió a la ciudadanía a racionalizar el consumo el día de mañana para que se pueda restaurar al 100% el servicio.

El Presidente de la Essap S.A., Ing. Natalicio Chase, brindó esta tarde una conferencia de prensa en el Salón Auditorio de la Planta de Tratamiento de Viñas Cué, para explicar sobre la falta de agua potable en algunas zonas de Asunción y Gran Asunción.

“En horas de la madrugada, se presentaron muchas algas y lodo en la toma de agua cruda por lo que los filtros de la Planta de Tratamiento se vieron afectados y no se pudo continuar con una producción adecuada para abastecer a los usuarios”, indicó.

“Durante todo el día se realizaron trabajos de limpieza de los filtros pero la cantidad de algas y lodo imposibilitaron el tratamiento normal del agua”, dijo.

“Creemos que para el transcurso de la noche se estaría normalizando la producción optima de agua potable y se iría restableciendo el servicio en las zonas afectadas”, manifestó.

“Tenemos que tener en cuenta que es una situación particular, sobre todo la histórica bajante del Río Paraguay que está afectando al tratamiento normal del agua. Sin embargo estamos haciendo frente a este problema para poder garantizar la producción de agua potable”, mencionó.

“Pedimos también a nuestros usuarios, que puedan ayudar con la racionalización del agua, no utilizando el servicio para cosas secundarias el día de mañana, mientras los reservorios vuelvan a recuperar los niveles óptimos para su producción”, señaló por ultimo el titular de la Essap.