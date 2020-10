El Salón de los Pasos Perdidos Todo el día

Tras semanas en rehabilitación, el pequeño perrito conocido como Shelby que fue rescatado luego de haber sido amordazado, atado y arrojado en un patio baldío en Fernando de la Mora, hoy fue adoptado por Nicolás Latourrette Bó quien lo llamó Constantino.

Latourrette Bó comentó que realizó la solicitud por la vía legal y formal para que el peludito lo antes posible sea un integrante de su familia. Acotó que tuvo mucha suerte de adoptarlo ya que es un perrito “amoroso y es una dulzura”. Cabe recordar que hasta ahora, el pequeño estaba a cargo del Ministerio Público.

«Ahora se llama Constantino. Shelby es ya historia antigua porque no quiero nada que le recuerde a su pasado», expresó.

Mencionó que inicialmente le advirtieron ya que supuestamente Constantino era “bravo”, sin embargo aseguró que fue amor a primera vista y que sin ningún impedimento subió a su vehículo y se dieron un afectuoso abrazo.

“Como la Fiscalía intervino, tuve que enviar una nota a la Fiscalía. La Fiscalía me autorizó y fui a retirar el perro y firmé un papel de que yo me hacía cargo de un perro apodado Shelby. No estaba muy claro al comienzo porque no se sabía si era macho o hembra. Es macho y es una dulzura, yo no sé qué es lo que pasó”, afirmó.