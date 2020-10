Boletín Central Todo el día

Nicolás Latourrette Bó adoptó al perrito bautizado como Shelby, que ahora se llama Constantino. Aclaró que realizó los pasos legales para el procedimiento, le envió una nota a la Fiscalía de Fernando de la Mora y este le entregó al animal canino luego de firmar el recibo en que constaba que se hacía cargo. Mencionó que al momento de retirar al perro, también estaba gente de la Dirección de Defensa Animal que le pidió firmar un segundo recibo, sin embargo se negó debido a que el can estaba bajo la responsabilidad del Ministerio Público.

“Me entregó el Ministerio Público. Yo hice bien las cosas, mande un pedido a la Fiscalía de Fernando de la Mora para que ellos me entreguen y cuando yo fui allí estaba la persona del Ministerio Público a quién le firmé el recibo de que me hacía cargo del perrito. También estaban los de la Dirección de (Defensa) Animal que también me quisieron hacer firmar un recibo, pero ya no les firmé porque yo le pregunté a la chica del Ministerio Público, ‘¿a cargo de quién está el perro?’, (me contestó) ‘del Ministerio Público’. Entonces para qué te voy a firmar a vos y le dije (a la gente de Defensa Animal) si ya le firmé a la otra chica. Me entregó el Ministerio Público y nadie va a venir a tocarlo”, explicó Latourrette a radio Ñandutí.

