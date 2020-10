Franja Roja Todo el día

El profesor Miguel Marecos, titular del Sindicato Nacional de Directores, anunció que este jueves presentarán un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia para evitar que los alumnos del 3er año vuelvan a clases. Señaló que el retorno no se justifica y que esto implicaría un contagio masivo de los mismos.

«Lo que nosotros no queremos y no vamos a permitir es arriesgar la vida de los estudiantes, eso es lo peligroso, parece que el Ministerio no dimensiona lo que es el coronavirus», expresó.

Asimismo manifestó que las diferentes instituciones públicas del país no cuentan con la condiciones de bioseguridad necesarias para el retorno a clases. «En muchas escuelas y colegios no hay agua, alcohol en gel ni lavatorios», añadió.