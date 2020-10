Juan Ernesto Villamayor, jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, explicó que el proyecto de Ley de insolvencia fue elaborado durante la administración del expresidente de la República, Horacio Cartes y que actualmente presentaron el documento. Agregó que se debe de abrir un “debate sincero” si realmente se quiere seguir manteniendo la estructura actual.

«En primer lugar no tiene nada que ver con GAFILAT, vamos a sacar del tema eso, es un proyecto que empezó a trabajarse en el 2011, ustedes saben que no soy amigo de las adjetivaciones, a mi el tema no me gusta porque es descalificar, escuché muchas cosas ayer y las lamento», expresó.

Aseguró que «este es un proyecto que se trabajó desde el 2013 al 2018, corresponde a la administración Cartes, el calendario electoral seguramente no les permitió presentar, entonces el año pasado comprendiendo que era un proyecto presentamos».

«La idea es que el sistema permita al deudor llegar a un acuerdo privado y que les permita seguir funcionando. Yo respaldo como una buena idea a titulo personal porque la idea es que el deudor siga operando», aseveró.