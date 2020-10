Zona Franca Todo el día

Este viernes la Cámara de Apelaciones revocó la prisión preventiva del diputado Ulises Quintana. Al respecto, la esposa del legislador, Mirtha Fariña Valenzuela sostuvo que corresponde que vuelva a ocupar su lugar en la Cámara Baja. “Lo que debería como corresponde es asumir nuevamente su lugar y trabajar por el departamento y por el país ya que fue electo por el pueblo”, expresó.

«Muchas veces para mí fue irregular porque a él le tenían por una Ley derogada y le volvieron a llevar preso porque supuestamente había peligro de fuga y es algo imposible porque era precandidato a intendente, es diputado nacional y estaba ejerciendo su cargo y no puede haber peligro de fuga y menos obstrucción a la investigación ya que terminó hace varios meses, entonces para mí eso estaba fuera de lugar, pero bueno no nos quedó de otra que aguantar y seguir luchando», afirmó.

«Gracias a Dios después de tanto tiene su libertad, no tiene precio eso. Perdimos tantas cosas, mi suegro falleció y él no pudo ir a despedirlo. Estamos atentos para esperar que ya este en casa. Nos acompañó bastante el abogado. Yo ya no quería que él ni mi familia pase una navidad más allí, apelamos a la presunción de inocencia que siempre defendió», expresó.

«No es fácil lo que pasamos, no es vida porque es injusta la situación. La gente debe saber como realmente fueron las cosas», aseguró.

Sobre acompañamiento del presidente de la República, Mario Abdo Benítez:

«Nosotros siempre pedimos justicia, no pedimos que se nos encubra y el presidente siempre dijo que él no es la justicia», señaló.

El parlamentario se encontraba recluido en la prisión preventiva en el Penal Militar de Viñas Cué y está procesado por los hechos punibles de Enriquecimiento Ilícito, Tráfico de Influencias, Lavado de Dinero y Tráfico de Estupefacientes en grado de cómplice y Asociación Criminal.

El caso “Berilo” se investiga a una supuesta organización criminal dedicada al Tráfico internacional de Estupefacientes y la integración de activos provenientes de la actividad ilícita, que vulneran controles del sistema financiero.

Según los informes, Ulises Quintana habría intentado obstaculizar el procedimiento realizado por efectivos policiales de la Comisaría de Nueva Londres en la incautación de una importante cantidad de sumas de dinero que provendrían de la actividad delictiva.

Según los datos, en el marco de las pesquisas se realizaron escuchas telefónicas y en ese sentido, existieron sucesivas comunicaciones entre el principal encausado Reinaldo Javier Cabaña y el diputado Ulises Quintana.