Este viernes, la Cámara de Apelaciones revocó la prisión preventiva del diputado Ulises Quintana. Esta tarde debe comparecer ante la jueza Hilda Vallejo. El legislador dijo que estuvo encerrado dos años en la cárcel sin ningún documento y argumentos por una “consulta jurídica”.

Quintana se encontraba recluido en la prisión preventiva en el Penal Militar de Viñas Cué y está procesado por los hechos punibles de Enriquecimiento Ilícito, Tráfico de Influencias, Lavado de Dinero y Tráfico de Estupefacientes en grado de cómplice y Asociación Criminal.

“Me metieron a la cárcel dos años sin tener ninguna prueba, ningún argumento”, afirmó Quintana a los medios de prensa.

«Se debe saber de la permeabilidad que existe en la Fiscalía y en el Poder Judicial. Unas manos oscuras están usando estas instituciones como garrote», indicó.

Por otro lado, dijo que “solo quiero estar con mi familia. La injusticia en carne propia estoy viviendo”.

“No me siento abandonado por el movimiento político (Añeteté)”, indicó pero por otro lado «yo pedí solamente justicia, no pedí que me ayude. Un Presidente de la República es un estadista y debe hacer cumplir el Estado de Derecho».