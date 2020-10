Las Primeras noticias Todo el día

Juan Carlos Isasi, dirigente político de la ANR, manifestó que desde el Movimiento Unidad Republicana presenatarán un amparo para que la convención colorada prevista para el 14 de noviembre sea suspendida. Señaló que esta medida realizarán ya que esta reunión a realizarse de manera virtual no sería transparente y tampoco garantizaría que las voces de los convencionales sean escuchadas.

Isasi mencionó que son aproximadamente 140 convencionales que estarían en contra de que la convención se lleve a cabo, ya que no confían en la plataforma digital que será utilizada para el encuentro. «Es muy confuso, a mi no me convenció para nada el mecanismo que pretenden implementar«, expresó

Asimismo dijo que el documento lo presentarán unos días antes de la convención, pero que el mismo ya está completamente elaborado.