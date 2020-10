Mirando Lejos Todo el día

Gustavo Volpe, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), aseguró que no son certeras las declaraciones del director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz sobre el margen de preferencia a industrias locales en compras públicas. “Esta respondiendo a algún interés o sigue entendido con el exjefe que era el ministro de Hacienda”, expresó

Seitz habría afirmado que el aumento del 20% al 40% del margen haría que el Estado compre más caro los precios de los productos.

«Creo que esta muy equivocado y él mismo hizo un análisis de cuanto le costó al Paraguay este año el tema de la ley de preferencia que existía y era con un 20% y el mismo entregó ese informe, nada le costó», afirmó.

«Lo que la industria pagó para tener el certificado de origen paraguayo es más de la diferencia que pagó el Estado con respecto a las compras que se hicieron, analizando los productos de la industria farmacéutica, pero él nos mostró de que no es así como se dice de que porque haya un margen del 20% el producto costará al Estado 20% más, él mismo me demostró y ahora no entiendo qué esta diciendo, o esta respondiendo a algún interés o sigue prendido con el exjefe que era el ministro de Hacienda, quien siempre se opuso a este tema», señaló.