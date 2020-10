Salud, más salud Todo el día

El abogado Valentín Domínguez, representante legal de los permisionarios del Mercado de Abasto, manifestó que desde hace una semana presentaron denuncia contra el intendente de Asunción como así también contra el director del lugar por supuestas persecuciones. Dijo que los bananeros anunciaron una manifestación en caso de que no se les dé nuevamente su lugar de trabajo.

“Lo mínimo que puede hacer en favor de la sociedad y los asuncenos es renunciar tanto él y sus directivos”, manifestó y consultado si solicitarán la renuncia de ambos afirmó que sí.

“El grupo bananero me dijo que si no se llega a darle lo que es su lugar, su establecimiento donde están trabajando, va a manifestarse y cerrar el mercado e inclusive me dijeron que iba a traer por lo menos más de 10.000 campesinos a la zona de Asunción”, señaló.

“Hay innumerables quejas por parte de los permisionarios, así también denuncias sumamente graves desde el sábado, hoy hace 15 días justamente, contra el intendente (Óscar Rodríguez) como así también contra el director (Renato Pereira)”, dijo el abogado.

“Yo les asistí, realizamos la denuncia penal, incluso ellos (los permisionarios) realizaron una querella formal con otro abogado y justamente hoy salta el tema de la Contraloría en donde prácticamente salpica al intendente por varios hechos punibles sumamente graves”, indicó.

Según explicó, los permisionarios manifiestan que supuestamente están siendo perseguidos constantemente tanto por el intendente como así también por el director. Incluso supuestamente solicitan hasta coima, “amenazándolos y manteniéndolos en zozobra”. Mencionó que inclusive una señora de edad también manifestó que había sido maltratada por parte del director del Mercado de Abasto y que este le había dicho que “él iba a hacer lo que él quería que el mercado era de ellos”.