La directora de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (DIBEN), Carmen Alonso manifestó están buscando firmar un acuerdo con el Instituto de Previsión Social (IPS), para poder asistir a los pacientes que no tienen seguro social y que no puedan acceder a los medicamentos o tratamientos. Asimismo, el IPS compensaría los gastos de la DIBEN en pacientes asegurados.

“De nuestro lado sería que le beneficie a la gente que no tiene ese seguro social, porque si ellos nos dan o por lo menos lo que nosotros propusimos, o sea de todos modos lo que me dijo el presidente (del IPS), (…) lo que compra el IPS, lo que está dentro de su planificación anual, eso podrían proveernos. Entonces supongamos un medicamento oncológico que una persona con cáncer puede no acceder y no, no tiene seguro, esa pero se va a beneficiar a través nosotros como institución, como DIBEN. Pero también los asegurados del IPS estarían siendo beneficiados de hecho son beneficiados, nosotros no le cerramos las puertas”, dijo.

Explicó que lo que buscan con el convenio es que haya una contraparte del IPS y que sean beneficiadas aquellas personas que no tienen el seguro social.

Indicó que el presupuesto que maneja el IPS es muy grande comparado a la DIBEN, sin embargo la dirección en el 2019 ha tenido un gasto aproximado G. 8.000 en compra de insumos, medicamentos y materiales cardiológicos y traumatológico para asegurados del IPS, mencionó.

Alonso manifestó que tuvo una reunión con Andrés Gubetich, presidente del IPS, y le solicitó un convenio para que la previsional pueda compensar los gastos de la Dirección en los asegurados que asisten. Asimismo, mencionó que actualmente el pedido está en la Gerencia de Salud del Instituto de Previsión Social.

“Nosotros le damos lo que nosotros tenemos, le proveemos a sus asegurados en el caso de que ellos no tengan, pero que también ellos nos provean para el que no tienen ningún tipo de seguro y es el único lugar donde tiene para recurrir es la DIBEN, también nos provean los medicamentos que ellos tienen”, dijo.