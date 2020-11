El presidente de los Estados Unidos reiteró un mensaje de optimismo y confianza en repetir lo ocurrido en 2016, cuando venció a los pronósticos que daban el favoritismo a los demócratas. “Lo estamos haciendo muy bien con el voto afroamericano y latino”, aseguró.

El presidente estadounidense y candidato a la reelección, Donald Trump, dijo este martes que solo planea declararse ganador cuando un eventual triunfo esté asegurado por los conteos y no antes, como había especulado la prensa local en base a fuentes cercanas a la campaña republicana.

“Si hay una victoria, creo que la tendremos, pero sólo (me declararé ganador) cuando la consigamos, no hay razón para jugar juegos. No sé cuáles son las posibilidades, pero tenemos una sólida posibilidad”, dijo el mandatario en entrevista telefónica con la cadena conservadora Fox News.

En Estados Unidos no hay veda electoral, por lo que los candidatos pueden continuar sus declaraciones políticas cuando las mesas de votación ya están abiertas. El país afronta este martes unos comicios marcados por la incertidumbre, ya que el alto porcentaje de votos emitidos por correo por la pandemia del covid-19 hacen difícil que el resultado se sepa esta misma noche, y el presidente ya adelantó que sus abogados están listos para un litigio.

“Estamos viendo una muy buena respuesta. Lo estamos haciendo muy bien con el voto afroamericano y latino. Han sido tres semanas increíbles”, dijo, con una voz que cargaba los efectos de 14 mítines de campaña en las últimas 72 horas. La entrevista comenzó a las 7.50 (hora local) con 50 minutos de demora con respecto a lo anunciado.

Trump reiteró su optimismo e incluso dijo que los temores provienen por parte del entorno de Joe Biden, su rival demócrata. “Biden está haciendo campaña porque está preocupado. Estos días me recuerdan a lo de hace cuatro años, con grandes cambios en los últimos días. Creemos que vamos a ganar en Texas con diferencia, en Florida, Arizona, Carolina del Norte, Pensilvania. Es más que un pensamiento, son tendencias. Nos irá muy bien en varios estados”.

Con respecto a cuántos votos electorales cree que conseguirá, con respecto a los 538 en disputa (y 270 necesarios para el triunfo), comentó: “Los 306 fue un buen número. Creo que lo superaremos. la gente aprecia lo que hemos hecho”. En 2016, en realidad consiguió 304 votos, y su propio equipo admite que esta vez un escenario optimista sería estar en torno a los 280 votos.

Consultado por la posibilidad de que los demócratas no solo ganen la presidencia, sino también la mayoría en ambas cámaras del Congreso, opinó: “El país no volverá a ser el mismo si gana, porque la izquierda radical… Joe Biden nunca tomará las decisiones. Una vicepresidente (Kamala Harris) que está más a la izquierda que (el senador) Bernie Sanders, no es particularmente una buena persona. Y si es la primera mujer presidente, sería algo muy malo para el país, muy malo para las mujeres”.

Biden, que fue vicepresidente de Barack Obama y tiene 77 años, está por encima en las encuestas desde hace meses y espera lograr llegar a la Casa Blanca en su tercer intento. Por su parte, el líder republicano, de 74 años, se apoya en su incombustible energía, que le permitió mantener un ritmo frenético con el que promete volver a dar una sorpresa, con las encuestas en contra, tal y como lo hizo en 2016. “Vamos a tener otra maravillosa victoria”, afirmó Trump ante una multitud en Grand Rapids, Michigan, el mismo lugar en el que cerró su campaña en 2016.

