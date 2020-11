Zona Franca Todo el día

Todo el día Palo Rubín y Diego Martínez

Palo Rubín y Diego Martínez Facebook

Facebook Twitter

Este martes se reportó el robo de una válvula de inserción en zona Botánico ya que eso causó la enorme pérdida de agua en el lugar. Al respecto, el ingeniero Natalicio Chase, presidente de la ESSAP, aseguró que el hurto del artefacto tendría la intención de dañar a la estatal ya que no tiene valor comercial ni tampoco se puede reutilizar en un sistema ajeno a la institución.

«Tenemos instaladas válvulas en todo Asunción, tenemos una cantidad importante de válvulas. Esta ya no es una cuestión de mala praxis, es un robo pero en este caso creemos que tiene la intención de dañar al sistema de ESSAP porque no tiene valor comercial y no se puede revender, ni siquiera se puede volver a utilizar en otra instalación que no sea ESSAP. No necesariamente sería a mi persona, pero siempre la desestabilización se da a través de los servicios públicos«, aseveró.

Sobre interpelación:

«Ayer ya había manifestado el diputado Acosta y con todo gusto estaremos allí para responder las preguntas que requieran. Es una oportunidad para que entiendan porqué no tenemos la capacidad de cubrir el consumo de gran Asunción, no es una cuestión de mala operación, es una cuestión de capacidad instalada de falta de inversión en todos estos años que hace que no tengamos la capacidad de producir« , señaló.

Este martes con el acompañamiento de 15 Diputados se dio entrada al proyecto de resolución “Que cita e interpela a Chase. La iniciativa fue liderada por los Diputados Kattya Gonzalez y Edgar Acosta y firmada por los Diputados Salustiano Salinas, Enri Mineur, Norma Camacho, Hugo Capurro, Jorge Britez, Edgar Ortiz, Jorge Avalos, Carlos Rejala Carlos Portillo, Rocio Vallejo, Sebastian García, Sebastian Villarejo y Tito Ibarrola.

«Nosotros no tenemos ningún contacto con las binacionales, a excepción de los aportes que nos brindó Yacyretá de los tres carros hidrantes. Lastimosamente la solución no es instantánea, se prevé realizar una planta pero eso se debería de haber hecho en 2006, estamos atrasados 15 a 20 años» , aseguró.