Locales habilitados para la venta de tarjetas de billetaje electrónico «MAS y Jaha» de las ciudades de San Lorenzo, Limpio, Mariano Roque Alonso y Luque fueron fiscalizadas por la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco).

Además, la Sedeco realizó un sondeo sobre las principales dificultades que afectan a los usuarios del transporte público. El trabajo se realizó desde el viernes 30 de octubre al domingo 01 de noviembre.

En la ocasión fueron visitados de manera aleatoria 5 (cinco) locales comerciales que cuentan con los servicios de Pago Express y Aquí Pago y unidades de transporte público, detectándose lo siguiente:

Los locales no contaban o no disponían de las tarjetas de billetaje electrónico.

Se constató que algunos choferes del transporte público de empresas permisionarias del Viceministerio de Transporte contaban con tarjetas para la venta .

También se pudo evidenciar que un local realizó el pedido de tarjeta Jaha en fecha 22/10/2020 y que para el 30/10/2020 aún no le estaban proveyendo de las mismas.

Reventa: se detectaron a varios vendedores ambulantes, apostados en la vía pública ofreciendo las tarjetas a un costo de 20.000 guaraníes con saldo disponible de 8.000 guaraníes.

Recargas: algunos locales manifestaron no tener inconvenientes, mientras que otros consideran “muy complicado”, pues reciben quejas de los usuarios de que no se les acredita las cargas, por lo que algunos locales decidieron no realizar esta transacción. Es importante mencionar que para las tarjetas (MAS y Jaha), las recargas se validan apoyando la tarjeta por el validador de las tarjetas correspondientes https://www.jaha.com.py/ayuda y https://www.facebook.com/mastarjeta2019/

Quejas de Usuarios: no encuentran locales habilitados, otros ya compraron por 20.000 guaraníes de vendedores ambulantes y en la vía pública, en tanto que algunos usuarios se quejan de las pocas bocas de recargas habilitadas debiendo caminar por varias cuadras, ocasionándoles contratiempos, manifestaron que muchas veces el saldo no se acredita y las aplicaciones de las mismas no funcionan, no actualizan las cargas y el usuario no puede fácilmente controlar su haber (Saldo) ni mucho menos tener acceso a los débitos por cada viaje.

Algunos quinieleros habilitados para la recarga de tarjetas, manifestaron su preocupación por tener mucho efectivo en mano a la hora de realizar las recargas, por lo que decidieron no ofrecer este servicio o limitaron el mismo.

El presente informe será remitido al Viceministerio de Transporte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicación (MOPC), quien actúa como Autoridad de Aplicación y Control según el Decreto N° 4043/2015 “Por el cual se reglamenta la Ley N° 5.230/2014 “Que establece el cobro electrónico del pasaje del transporte público”, para su análisis y los procedimientos que correspondan en el marco de sus atribuciones otorgadas por la Ley.

Así también serán remitidas notas perentorias a las Empresas MAS y Jaha para que brinden una aclaración en la brevedad posible ante los inconvenientes que son generados por la escasez de tarjetas y los problemas con el sistema operativo. IP