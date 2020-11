Mirando Lejos Todo el día

El doctor Julio Torales, jefe interino de Psiquiatría de la Facultad de Medicina UNA, explicó que es una enfermedad mental donde las personas tienen una dificultad para adaptarse a las normas sociales y de convivencias. Agregó que en cada escuela del país debe haber un departamento de salud mental para identificar precozmente los signos.

«Es una enfermedad mental donde las personas tienen una dificultad para adaptarse a las normas sociales y de convivencias en las que viven. Las personas con este trastorno por lo general no tienen remordimiento ni sentimientos de culpa. Cuando violan la ley o hacen un hecho antijurídico reconocen el bien del mal solo que no les importa causar daño porque no tiene remordimiento ni culpa», señaló.

«Se comienza a expresar desde la infancia y los familiares deben de reconocer esas señales. Principalmente la falta de remordimiento es la característica. ‘Lo volvería a hacer’ por ejemplo escuché en el juicio de Marabel», acotó.

En diferentes puntos del país, las Unidades de Salud Mental desarrollan talleres, charlas y reuniones donde encaran con toda la comunidad, jóvenes, adultos y adultos mayores los cuidados necesarios a tener en cuenta para sostener una salud mental adecuada.