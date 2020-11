El abogado Álvaro Arias, defensa de Raúl Fernández Lippmann, calificó de “un poco perversa” la interpretación del fiscal Rodrigo Estigarribia, quien dijo que los audios no fueron ofrecidos como pruebas debido a que cuentan con otros elementos. El letrado manifestó que la Fiscalía dice que no utiliza los audios pero sí utiliza la trascripción de los mismos. “Me parece muy peligroso porque hoy día le toca a esta gente pero no podemos que esto se admita”, expresó.