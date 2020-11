Esta mañana el señor Reiner Oberuber, imputado por pornografía infantil y otros hechos relacionados a la menor desaparecida en Emboscada,se presentó ante la Unidad de Penal del Ministerio Público para declarar. Su abogado, Max Narváez, señaló que el procesado no se someterá a la prueba de ADN ya que no es el padre de la niña y "no tiene sentido".