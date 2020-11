Franja Roja Todo el día

El licenciado Juan Celso López, sindicalista de la ESSAP, indicó que realmente hay un déficit de producción que termina afectando al servicio de la aguatera estatal. Sostuvo que actualmente, la producción es de 400.000 metros cúbicos de agua potable de los cuales, la mitad se pierde como agua no contabilizada. "Tenemos cuatro plantas, y lo que producen dos plantas, se pierde", refirió.

«Existe un componente, que es el agua no contabilizada, que es la que se pierde en redes, en el sistema comercial, en medición. Es un poquito excesivo, considerando que llega al 50% y más, y estamos hablando de problemas financieros y falta de recursos, sin embargo, si utilizáramos los recursos que se usan en compra de tanques y bombitas, tendríamos culminado el segundo módulo de Viñas Cué 3», dijo.

Indicó que la culminación de la planta de Viñas Cué beneficiaría ampliamente al servicio y que con las medidas que se están aplicando, no se solucionarán los problemas de abastecimiento de agua. «Si hacemos una proyección rápida, vamos a llegar tarde de nuevo. En vez de estar comprando tanques deberíamos terminar el módulo tres de Viñas Cué hacer más plantas».

Sobre el robo de válvula: «Es una válvula que trabaja a muy alta presión, una persona que no entiende, si intenta sacar eso sería prácticamente un suicidio. Hay varias versiones, que saltó la válvula no sé a dónde, pero el bronce en sí, para la venta es muy poca plata. No podemos asegurar nada pero las especulaciones se dan más por el momento en que ocurrió», añadió.