El doctor Hernán Martínez, director de Desarrollo de Servicios y Redes del Ministerio de Salud, notificó que diversos profesionales de la Cartera Sanitaria se dirigieron hasta Encarnación ante la denuncia recibida sobre discrepancias en los resultados de test de COVID realizados en el Laboratorio del Hospital Regional de Encarnación.

Explicó que por esa razón instruyeron que los responsables del Laboratorio Central y los responsables de la Red Nacional de Laboratorios lleguen hasta la región para realizar una investigación para poder dilucidar la situación.

«Son cinco funcionarios de la Municipalidad que fueron a realizarse el test dependiente del Ministerio de Salud y dieron positivo, días después se hacen una segunda prueba en un laboratorio privado y dieron negativo, entonces se crea la duda», explicó.

«Por eso creyó pertinente el ministro enviar a los profesionales para hacer una investigación para ver si se tomaron todas las precauciones y ver si todos los procesos bioquímicos fueron hechos en forma correcta para poder sacar un dictamen», manifestó.

Alusión al aumento de casos positivos de COVID en Itapúa:

«El tema es el relajamiento de la gente que no cumple el protocolo de usar siempre la mascarilla, porque nadie pide que no salgan, solo que cumplan las medidas. Ahora las fiestas ya no son tan clandestinas, vimos en las redes los festejos por Halloween. Tenemos miedo que aparezca nuevamente un pico de contagios», aseguró.